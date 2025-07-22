Екс-форвард мальтійського клубу Сліма, українець Максим Прядун, поділився своїм прогнозом на поєдинок київського Динамо проти Хамрун Спартанс у другому кваліфікаційному раунді ЛЧ.

"Якщо Динамо вийде з повною віддачею, думаю, 3:0 або 4:0 – сміливо можна закривати питання вже в першому матчі. Тут буде гра до першого гола.

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Якщо заб’ють у першому таймі – далі буде легше. Потрібно вирішувати все одразу і готуватись до наступного суперника", – сказав Прядун для прес-служби Динамо.

Нагадаємо, що перший матч Динамо проти Санта-Коломи відбудеться вже сьогодні, 22 липня. Початок о 20:00.

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