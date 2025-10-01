Півзахисник Лінкольн Сіті Іван Варфоломєєв взяв участь у перемозі над молодіжною командою Манчестер Юнайтед (3:0).

Лінкольн Сіті здолав Манчестер Юнайтед U-21 в EFL Trophy. Українець Іван Варфоломєєв взяв у цьому безпосередню участь. Він вийшов у стартовому складі своєї команди і зіграв 66 хвилин.

На 25-й хвилині українець відзначився жовтою карткою, а на 47-й – гольовою передачею на Тома Хамера. Так Лінкольн Сіті відкрив рахунок у цій зустрічі, яку згодом виграв з рахунком 3:0.

Завдяки цій перемозі Лінкольн лідирує у своїй 4-й групі, випереджаючи Ноттс Каунті на три очки.

