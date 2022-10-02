Португалець Бруну Лаже залишився без роботи. Вулверхемптон оголосив про відставку 46-річного фахівця на своєму офіційному сайті. Лаже очолював "вовків" з літа 2021 року. Після 8 турів нинішньої кампанії команда йде у зоні вильоту.

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"Бруно – чудовий тренер. З ним і його штабом було приємно працювати протягом усього часу, тому ми з великим сумом змушені ухвалити це непросте рішення. Не сумніваюся, що Лаже досягне успіху в іншому місці", – сказав голова ради директорів клубу Джефф Ші.

До слова, це вже третя відставка в нинішньому сезоні АПЛ. Раніше Борнмут звільнив Скотта Паркера, а Челсі – Томаса Тухеля. Поки Вулверхемптон шукатиме заміну, без тренера, зокрема, буде Макс Кілман – захисник, який отримував український паспорт, але ФІФА не дозволила йому грати за нашу збірну.

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