Вперше в історії українець здобув титул чемпіона Європи з картингу. Ним став Олександр Бондарев, партнером якого виступає благодійний фонд Favbet Foundation, що займається становленням молодого покоління, підтримуючи ініціативи в сфері освіти, здоров'я і спортивного розвитку.

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Фінальний раунд чемпіонату Європи відбувся минулими вихідними на італійському треку Cremona Circuit. У категорії OK Junior, у якій виступає українець Бондарев, взяв участь 81 найкращий картингіст з різних куточків світу. На італійському треку українець фінішував на третій позиції, і здобув подіум у 4-му етапі FIA Karting European Championship.

Подіум в Іспанії, дві перемоги у Чехії та Данії та подіум в Італії принесли Олександру Бондареву абсолютну перемогу в боротьбі за титул чемпіона Європи 2023 року. Нагородження українця як переможця чемпіонату Європи відбудеться у грудні на загальній церемонії FIA разом з іншими пілотами картингу та гонщиками Формули-1.

Нагадаємо, Favbet Foundation — благодійний фонд, заснований 2020 року.

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