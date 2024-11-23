Байєр та Хайденхайм зустрінуться в матчі 11-го туру, який може стати дебютним в еліті німецького футболу для нашого співвітчизника – Артема Степанова.

До заявки леверкузенського Байєра (чинного чемпіона Німеччини) потрапив і 17-річний український нападник Артем Степанов.

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Видання Bild перед матчем порівняло форварда із суперзіркою Манчестер Сіті Ерлінгом Холандом. В основному йдеться про зовнішню схожість: Степанов – блондин, має довге волосся, високий (192 см). Причиною ж, чому Артем може отримати шанс є травми більш зіркових партнерів. Так, готовим залишився лише Патрік Шик, тоді як Віктор Боніфейс та Амін Адлі не допоможуть команді найближчим часом.

Додамо, що матч Байєр – Хайденхайм розпочнеться о 16:30 за київським часом. Степанов розпочне гру з лави запасних.

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