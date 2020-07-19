Українець вивів свою команду до фіналу Кубка Росії, ставши героєм поєдинку

Хімкі пробилися у фінал Кубка Росії, здолавши на виїзді Урал. Український хавбек Артем Полярус записав до свого активу гол і асист.

Кубок Росії 2019/20, півфінал

Урал – Хімкі – 1:3

Голи: Панюков, 73 – Гапон, 11, Трошечкін, 36, Полярус, 37

Підмосковні Хімкі стали першим учасником фіналу Кубка Росії. Команда з ФНЛ на виїзді обіграла представника еліти Урал.

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Героєм зустрічі став колишній півзахисник Олександрії Артем Полярус. Спершу 28-річний українець асистував Гапону, а під завісу тайму забив і сам. У другому таймі Урал спромігся лише на гол престижу. 1:3 – Хімкі поборються за трофей. Іншого фіналіста турніру визначать Зеніт та Спартак.

Нагадаємо, команда Поляруса посіла друге місце у достроково завершеному першому дивізіоні Росії та завоювала право виступати в РПЛ. Щоправда, останніми днями з'явилася інформація, що клуб не буде грати в еліті через брак фінансування. До слова, наставником Хімок є екс-форвард Динамо Сергій Юран.

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