Півзахисник Ракува Владислав Кочергін отримав відзнаку за свій гол у ворота Радом'яка в польській Екстраклясі.

Ракув у своєму Instagram повідомив, що Владислав Кочергін став володарем нагороди за найкрасивіший гол у жовтні.

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Українець відзначився у ворота Радом'яка – йому вдався потужний удар у нижній кут воріт з-за меж штрафного майданчика. До слова, той матч Ракув виграв з рахунком 2:0, а Кочергін забив на 90+1 хвилині.

Зауважимо, що Владислав провів 15 матчів за польську команду в цьому сезоні, відзначившись 2 голами та асистом.

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