Кубок Тото, матч за 11 місце

Хапоель Петах-Тіква – Іроні Тверія – 3:2

Голи: Голан, 21, Дгані, 33, Гіссін, 84 – Готліб, 11, Біленький, 49

Українець Станіслав Біленький відзначився за Іроні Тверія в Кубку Тото – третьому за значенням турнірі тамтешнього футболу після Прем'єр-ліги та Кубка Ізраїлю. Це вже його 10 гол з моменту зміни клубу влітку 2024-го. У матчі плей-офф за 11 місце 26-річний колишній форвард молодіжної збірної України зрівняв рахунок на початку другого тайму, але зрештою його команда поступилась Хапоелю з Петах-Тікви з рахунком 2:3.

Нагадаємо, Біленький є вихованцем донецького Олімпіка. Також він встиг пограти за Рух, але переважно виступав закордоном: в Динамо Брест, Динамо Тбілісі, Маккабі Нетанія та інших клубах.

