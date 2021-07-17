Кизил-Жар не втримав перемогу над Шахтарем Караганди попри красивий гол українця Юрія Бушмана та вилетів на стадії 2 раунду Кубка Казахстану. Читайте звіт про зустріч на "Футбол 24".

Кубок Казахстану-2021, 2-й раунд

Шахтар Караганди – Кизил-Жар – 3:2

Голи: Таттибаєв, 75, 86, Атановскі, 89 – Бушман, 49, Смайлагич, 67

Вилучення: Карашкевич, 72, (Кизил-Жар)

Перша половина зустрічі пройшла без голів, а от по перерві команди видали гольову феєрію. Розпочав її українець Юрій Бушман, який ударом зі штрафного поруч з правим краєм карного майданчика відкрив рахунок у зустрічі.

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Смайлагич закріпив успішний удар українця, але після вилучення Карашкевича Шахтар здійснив фантастичний камбек. Вже за 3 хвилини Таттибаєв відквитав 1 м'яч, а на 86 хвилині оформив дубль. Атановскі на 89 хвилині приніс перемогу Шахтарю та здобув путівку до наступного раунду.

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