Українець красивим голом приніс перемогу своїй команді у стартовому матчі сезону в Німеччині
Регіональна ліга відкрила сезон 2025/26 у Німеччині. У матчі першого туру вдалося відзначитися українському гравцю Ваккер Бургхаузен – Артуру Андрейчику.
Німеччина, Регіональна ліга, 1-й тур
Аубштадт – Ваккер Бургхаузен – 1:0
Гол: Андрейчик, 41
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Стартував новий сезон в четвертому дивізіоні Німеччини. В одному з матчів першого туру Регіональної ліги відзначився українець – латераль Ваккер Бургхаузен Артур Андрейчик.
Українець елегантно перекинув воротаря суперників на 41-й хвилині матчу проти Аубштадту, принісши своїй команді мінімальну перемогу на старті чемпіонату.
За Ваккер Бургхаузен Андрейчик виступає з 2022 року, перейшовши у команду з академії київської Оболоні.
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