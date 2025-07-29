Регіональна ліга відкрила сезон 2025/26 у Німеччині. У матчі першого туру вдалося відзначитися українському гравцю Ваккер Бургхаузен – Артуру Андрейчику.

Німеччина, Регіональна ліга, 1-й тур

Аубштадт – Ваккер Бургхаузен – 1:0

Гол: Андрейчик, 41

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Стартував новий сезон в четвертому дивізіоні Німеччини. В одному з матчів першого туру Регіональної ліги відзначився українець – латераль Ваккер Бургхаузен Артур Андрейчик.

Українець елегантно перекинув воротаря суперників на 41-й хвилині матчу проти Аубштадту, принісши своїй команді мінімальну перемогу на старті чемпіонату.

За Ваккер Бургхаузен Андрейчик виступає з 2022 року, перейшовши у команду з академії київської Оболоні.

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