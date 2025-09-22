Чемпіонат Німеччини U-19 2025/26, 7-й тур

Уніон Берлін U-19 – Берлінер U-19 – 5:0

Голи: Богданов, 2, 49, 90, Алі, 17, Енгель, 85

Дмитро Богданов вийшов у стартовому складі Уніона Берлін U-19 та вже на 2-й хвилині відкрив рахунок у грі, отримавши пас від Адесіяна, обігравши воротаря та забивши у порожні ворота. Алі на 17-й хвилині подвоїв перевагу, замкнувши навіс з лівого флангу.

Українець продовжує феєрити в Барселоні – оформив дубль та віддав топовий асист (ВІДЕО)

Українець на старті другого тайму оформив дубль: тепер Дмитро вразив сітку воріт суперника після вдалої комбінації на правому краю штрафного. Наприкінці гри Енгель класним обвідним ударом у дальній кут збільшив перевагу, а останнє слово було за Богдановим, який головою замкнув передачу Енгеля, який отримав м'яч після відскоку від стійки.

Варто додати, що цей хет-трик став другим для українського нападника у складі Уніон Берліна U-19, до якого він приєднався минулого місяця. Загалом, у Богданова вбивча статистика: 9 голів у 5 матчах за команду. Уніон Берлін U-19 набрав 19 очок у групі C попереднього раунду молодіжного чемпіонату Німеччини, відірвавшись від Енергі Котбус.

Український футболіст запалює у Барселоні: забив у фіналі ЧС, став найкращим бомбардиром, вважається топ-проектом