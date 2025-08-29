Півзахисник Сандерленда Тимур Тутєров оформив два голи у матчі проти Вест Хема.

Тімур Тутєров вийшов у стартовому складі Сандерленда U-21 на матч проти однолітків з Вест Хема на матч у АПЛ-2.

Український півзахисник, перебуваючи у штрафному майданчику, отримав передачу від партнера та влучно пробив під поперечку. Другий гол Тутєров оформив з пенальті. Утім, це не допомогло команді українця здобути позитивний результат. Сандерленд програв Вест Хему 2:4.

Варто зауважити, що Тутєров приєднався до Сандерленда у 2023 році, перейшовши з Колоса.