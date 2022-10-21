Керівництво Вулверхемптону підтвердило, що виконуючий обов'язки головного тренера команди Стів Девіса продовжити займати свою посаду доти, доки клуб не знайде постійного наставника. Про це йдеться у заяві "вулвз" на офіційному сайті клубу.

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Повідомляється, що Девісу, як і раніше, допомагатимуть Джеймс Коллінз і Тоні Робертс. Крім цього, найближчими тижнями Вулверхемптон постарається ще більше розширити тренерський штаб завдяки запрошенню інших спеціалістів.

Голова правління "вулвз" Джефф Ші заявив: "За той короткий час, що Стів та його команда тимчасово керують основною командою, ми вже бачили покращення. Гравці добре реагували на тренерські методи та зміни, які почали впроваджуватися".

Девіс керував командою у трьох останніх матчах АПЛ. У них "вулвз" програли Челсі (0:3) та Крістал Пелас (1:2), а також перемогли Ноттінгем Форест (1:0).

Нагадаємо, що за Вулверхемптон грає Макс Кілман – захисник, який отримував український паспорт, але якому ФІФА заборонила грати за збірну України.

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