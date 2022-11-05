"Вовки" офіційно підтвердили домовленість з Хуленом Лопетегі. Іспанцю ще потрібно залагодити питання з дозволом на роботу в Британії, тому він безпосередньо візьметься за свої обов'язки не раніше 14 листопада, а офіційний дебют слід чекати аж в кінці грудня вже після чемпіонату світу.

Атлетіко задумався щодо звільнення Сімеоне – інший топ-тренер готовий очолити команду за однієї умови

На початку жовтня Вулверхемптон звільнив Бруну Лаже через незадовільні результати. Відтоді обов'язки тренера першої команди тимчасово виконував Стів Девіс, але також без особливого успіху – всього 4 очки у 5 турах АПЛ. Наразі "вовки" йдуть на передостанній сходинці турнірної таблиці. За Вулверхемптон грає Макс Кілман – захисник, який отримував український паспорт, але ФІФА заборонила йому виступати за збірну України.

Нагадаємо, раніше Лопетегі тренував Райо Вальєкано, молодіжну та національну збірні Іспанії, Порту, Реал, а останні 3 роки провів на чолі Севільї. 56-річний фахівець провально розпочав сезон з андалусійцями і втратив роботу приблизно в ті ж дні, коли Вулвз звільнили Лаже.

Таблиця коефіцієнтів: Україна втрачає місце в ЛЧ після головного фіаско, найгірше Динамо за 17 років та унікальний шанс