Українець успішно дебютував в МЛС – раніше він тренувався з клубом Серії А, а тепер феєрить за Монреаль
Геннадій Синчук зіграв дебютний матч за канадський Монреаль в МЛС.
МЛС. Східна конференція, 9-й тур
Монреаль – Орландо Сіті – 0:0
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В матчі 9-го туру МЛС між Монреалем та Орландо Сіті на полі з'явився 18-річний Геннадій Синчук. Українського футболіста було визнано гравцем матчу, а після гри прес-служба Монреалю не переставала нахвалювати гравця в соцмережі Х.
Всього у матчі Синчук зіграв 70 хвилин, після чого покинув газон під аплодисменти домашніх трибун. Згодом фанати опублікували відео вдалих дій півзахисника на полі.
Додамо, що Монреаль активно пов'язаний з італійською Болоньєю. В клубів спільний власник, тому у випадку вдалих виступів за канадський клуб українець може переїхати в клуб Серії А, зі складом якої тренувався перед переїздом в МЛС. Синчук перейшов у Монреаль в січні 2025 року з харківського Металіста за 3,4 мільйона євро.