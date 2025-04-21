МЛС. Східна конференція, 9-й тур

Монреаль – Орландо Сіті – 0:0

"Продовжую тренуватися з Болоньєю": український легіонер з МЛС пояснив, чому залишається в клубі Серії А

В матчі 9-го туру МЛС між Монреалем та Орландо Сіті на полі з'явився 18-річний Геннадій Синчук. Українського футболіста було визнано гравцем матчу, а після гри прес-служба Монреалю не переставала нахвалювати гравця в соцмережі Х.

Всього у матчі Синчук зіграв 70 хвилин, після чого покинув газон під аплодисменти домашніх трибун. Згодом фанати опублікували відео вдалих дій півзахисника на полі.

Додамо, що Монреаль активно пов'язаний з італійською Болоньєю. В клубів спільний власник, тому у випадку вдалих виступів за канадський клуб українець може переїхати в клуб Серії А, зі складом якої тренувався перед переїздом в МЛС. Синчук перейшов у Монреаль в січні 2025 року з харківського Металіста за 3,4 мільйона євро.

Hennadii Synchuk (18) vs Orlando City SC (70 mins) pic.twitter.com/PiZGqWx3kd — . (@xtsxnxvxtxblx) April 20, 2025