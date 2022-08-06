Дебютний поєдинок у Лізі Жупіле став для Олександра Драмбаєва більш ніж вдалим. Захисник Шахтаря, який в середині червня перебрався у бельгійський Зюлте-Варегем на правах оренди, потрапив до старту на матч 1-го туру проти чинного чемпіона – Брюге.

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На початку другого тайму команда Едуарда Соболя вийшла вперед і, здавалось, за підтримки власних трибун дотисне суперника. Однак, плани "чорно-синім" поламав 21-річний українець. На 69-й хвилині він відгукнувся на простріл від Фадери з правого флангу, на якусь мить випередив захисника і вдотик замкнув передачу у дальній кут воріт. Цей гол шокував Брюгге – господарі так і не змогли оговтатись, розписавши бойову нічию (1:1).

"Цей гол був не лише для мене. Він також присвячений моєму батькові та всім постраждалим від війни в Україні", – описав Драмбаєв першу результативну дію на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

До слова, батько Драмбаєва нині перебуває на передовій – він вже встиг зазнати поранення, а авто, в якому він пересувався з побратимами потрапило під обстріл і згоріло.

Брюгге з Соболем несподівано розійшовся миром у грі з Зюлте-Варегемом – інший українець дебютним голом вкрав перемогу