У вівторок, 19 листопада, Дженоа на своєму офіційному сайті оголосила про звільнення Альберто Джилардіно з посади головного тренера. "Клуб дякує пану Джилардіно за досягнення, яких він домігся за ці роки, і бажає йому всього найкращого в кар'єрі", – йдеться в заяві.

Маліновський отримає в тренери легенду Арсенала – Дженоа звільнила попереднього наставника

Що цікаво, це звільнення відбулося після того, як "грифони" набрали 4 очки у двох останніх матчах чемпіонату – Дженоа обіграла в гостях Парму і зіграла вдома внічию з Комо. При цьому керівництво клубу прекрасно розуміло, що це – хороший результат на тлі катастрофічної кадрової ситуації в команді. На міжнародну перерву Дженоа пішла поза зоною вильоту, на 17-му рядку турнірної таблиці.

Очікується, що команду Руслана Маліновського очолить Патрік Вієйра.

Дженоа драматично врятувалася з Комо: Балотеллі вийшов на фарт, ефектні бокові "ножиці" і скасований гол