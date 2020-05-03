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Українець став героєм дня у Білорусі – переможний дубль за дві хвилини та феєричний камбек

3 травня 21:38 8632 Читать на русском
Українець став героєм дня у Білорусі – переможний дубль за дві хвилини та феєричний камбек
Максим Слюсар / Фото ФК Славія-Мозир

Славія-Мозир здолала Вітебськ у матчі 7-го туру чемпіонату Білорусі. Вашій увазі відеоогляд поєдинку.

Чемпіонат Білорусі, 7 тур

Вітебськ – Славія-Мозир – 2:3

Голи: Гуренко, 56, Ніколаєску, 65 – Нар, 34, Слюсар, 87, 88

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Гості відкрили рахунок у першому таймі, але після перерви Вітебськ двома м'ячами схилив перевагу на свій бік.

Коли здавалось, що поразка для Славії-Мозир неминуча, за справу взявся Максим Слюсар. 22-річний українець за кілька хвилин до фінального свистка двічі відзначився у воротах господарів та виборов три очки для своєї команди.

Після 7-ми турів Славія-Мозир розташувалась на 7-й сходинці, Вітебськ – 8-й.

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Теги
Відеоновини Світ Білорусь Українці за кордоном Максим Слюсар Максим Слюсар Вітебськ Вітебськ Славія-Мозир Славія-Мозир
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