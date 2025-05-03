Іспанія, 3-й дивізіон, 35-й тур

Алькоркон – Єклано – 2:0

Голи: Бальєстерос, 30, Копотун, 83 (пен)

Алавес зіграв внічию з Атлетіко, обійшовши Циганкова, Вільяреал переміг Осасуну у матчі з 6 голами

Алькоркон здобув перемогу над Єклано, до якої долучився і Владислав Копотун. Українець дуже комфортно почувається у третьому дивізіоні Іспанії, регулярно покращуючи свою статистику. Наразі в активі Копотуна 13 голів та оформив два асисти у 28 матчах за Алькоркон. Владислав входить до трійки найкращих бомбардирів у третьому дивізіоні Іспанії.

Нагадаємо, Копотун народився в Ковелі. Вихованець іспанського клубу Сабадель. У липні 2024-го перейшов в Алькоркон, підписавши контракт до 30 червня 2025 року. В Україні Владислав не виступав.