Українець продовжує запалювати в чемпіонаті Іспанії – він увійшов у топ-3 найкращих бомбардирів
Українець Владислав Копотун вражає своєю результативністю, виступаючи на Піренеях.
Іспанія, 3-й дивізіон, 35-й тур
Алькоркон – Єклано – 2:0
Голи: Бальєстерос, 30, Копотун, 83 (пен)
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Алькоркон здобув перемогу над Єклано, до якої долучився і Владислав Копотун. Українець дуже комфортно почувається у третьому дивізіоні Іспанії, регулярно покращуючи свою статистику. Наразі в активі Копотуна 13 голів та оформив два асисти у 28 матчах за Алькоркон. Владислав входить до трійки найкращих бомбардирів у третьому дивізіоні Іспанії.
Нагадаємо, Копотун народився в Ковелі. Вихованець іспанського клубу Сабадель. У липні 2024-го перейшов в Алькоркон, підписавши контракт до 30 червня 2025 року. В Україні Владислав не виступав.