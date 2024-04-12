Українець потрапив до символічної збірної 1/4 Кубка чемпіонів КОНКАКАФ – у півфіналі чекає кривдник Мессі і Кривцова
Чвертьфінал Кубка чемпіонів КОНКАКАФ виявився фатальним не для всіх українських легіонерів.
Захисник Євген Чеберко з Коламбус Крю потрапив до символічної збірної цього етапу змагання.
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Українець відіграв усі 210 хвилин напруженого двоматчевого протистояння з Тігрес. Команди обмінялися нічиїми 1:1, і лише у серії пенальті Коламбус виявився сильнішим. У півфіналі суперником чемпіона МЛС стане інша мексиканська команда – Монтеррей, яка вибила Інтер Маямі Ліонеля Мессі та Сергія Кривцова.
Нагадаємо, 26-річний Чеберко проводить за Коламбус другий сезон. У нинішній кампанії захисник відіграв 9 матчів, результативними діями не відзначався.
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