Чвертьфінал Кубка чемпіонів КОНКАКАФ виявився фатальним не для всіх українських легіонерів.

Захисник Євген Чеберко з Коламбус Крю потрапив до символічної збірної цього етапу змагання.

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Українець відіграв усі 210 хвилин напруженого двоматчевого протистояння з Тігрес. Команди обмінялися нічиїми 1:1, і лише у серії пенальті Коламбус виявився сильнішим. У півфіналі суперником чемпіона МЛС стане інша мексиканська команда – Монтеррей, яка вибила Інтер Маямі Ліонеля Мессі та Сергія Кривцова.

Нагадаємо, 26-річний Чеберко проводить за Коламбус другий сезон. У нинішній кампанії захисник відіграв 9 матчів, результативними діями не відзначався.

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