Півзахисник Монреаля Геннадій Синчук став єдиним українцем у престижному рейтингу.

Геннадій Синчук потрапив до рейтингу 200 найкращих футболістів світу віком до 20 років за версією Міжнародного центру спортивних досліджень (CIES Football Observatory). Список гравців визначався за їхніми виступами у 2025 році.

Михавко випередив зіркового новачка Реала у рейтингу найкращих молодих захисників світу

Український вінгер набрав 70,2 бала у рейтингу. Лідером списку є півзахисник Барселони Ламін Ямаль, у якого 97,7. Другим став його одноклубник Пау Кубарсі (93,4). Топ-3 замкнув півзахисник ПСЖ Воррен Заїр-Емері (87,8).

Також до рейтингу CIES увійшли три бразильські легіонери Шахтаря: Лукас Феррейра (75,9), Аліссон Сантана (73,4) та Кауан Еліас (71,8).

До слова, Геннадій Синчук у поточному сезоні провів 17 матчів за Монреаль, забив 1 гол та віддав 1 асист. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 2 мільйони євро.

Дубль Мессі допоміг Інтеру Маямі здолати ДС Юнайтед, Коламбус Чеберка втратив очки, хороший матч Синчука: МЛС