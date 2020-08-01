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Українець Полярус похизувався трьома індивідуальними нагородами за підсумками сезону в російській ФНЛ

17:34 - Читать на русском
Українець Полярус похизувався трьома індивідуальними нагородами за підсумками сезону в російській ФНЛ
Артем Полярус / Сайт Хімок

Сезон 2019/20 склався успішно для хавбека підмосковних Хімок Артема Поляруса.

Українець у своєму Instagram показав три індивідуальні нагороди, які отримав за виступи у ФНЛ 2019/20.

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Полярус визнаний найкращим гравцем, легіонером та асистентом другого дивізіону Росії. В його активі 26 матчів у чемпіонаті, 5 голів та 9 результативних передач. Хімкі посіли друге місце, гарантувавши собі вихід в еліту. Також команда грала у фіналі Кубка Росії, де мінімально поступилася Зеніту.

Нагадаємо, Полярус приєднався до Хімок влітку 2019-го, а до цього вісім років провів у структурі Олександрії.

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Теги
Українці за кордоном Артем Артем Полярус Росія Хімкі Хімкі
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