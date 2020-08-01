Українець Полярус похизувався трьома індивідуальними нагородами за підсумками сезону в російській ФНЛ

Українець у своєму Instagram показав три індивідуальні нагороди, які отримав за виступи у ФНЛ 2019/20.

Екс-гравець Олександрії підписав контракт із клубом з анексованого Криму

Полярус визнаний найкращим гравцем, легіонером та асистентом другого дивізіону Росії. В його активі 26 матчів у чемпіонаті, 5 голів та 9 результативних передач. Хімкі посіли друге місце, гарантувавши собі вихід в еліту. Також команда грала у фіналі Кубка Росії, де мінімально поступилася Зеніту.

Нагадаємо, Полярус приєднався до Хімок влітку 2019-го, а до цього вісім років провів у структурі Олександрії.

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