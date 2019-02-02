Українець Пилипчук очолив мінське Динамо

Український тренер Роман Пилипчук очолив мінське Динамо.

Мінське Динамо на своєму офіційному сайті оголосило про призначення нового головного тренера – ним став українець Роман Пилипчук. Будь-які деталі контракту не розголошуються.

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Нагадаємо, Пилипчук відомий в Україні своєю роботою з донецьким Олімпіком, також українець був старшим тренером збірної Таджикістану і асистентом тренера у московському Спартаку.

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