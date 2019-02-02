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Українець Пилипчук очолив мінське Динамо

00:14 384 Читать на русском
Українець Пилипчук очолив мінське Динамо
Роман Пилипчук / ФК Динамо Мінськ

Український тренер Роман Пилипчук очолив мінське Динамо.

Мінське Динамо на своєму офіційному сайті оголосило про призначення нового головного тренера – ним став українець Роман Пилипчук. Будь-які деталі контракту не розголошуються.

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Нагадаємо, Пилипчук відомий в Україні своєю роботою з донецьким Олімпіком, також українець був старшим тренером збірної Таджикістану і асистентом тренера у московському Спартаку.

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Теги
Світ Динамо Мінськ Динамо Мінськ Білорусь Роман Пилипчук
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