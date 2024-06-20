Півзахисник Адам Бучко підписав контракт із юніорською командою німецького Шальке, яка виступатиме у Бундеслізі своєї вікової категорії, повідомляє LEGIONERS.UA. Угода 16-річного футболіста з клубом розрахована на один рік.

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Шістнадцятирічний Адам Бучко – вихованець львівського Руха. Минулі два сезони він провів у Айнтрахт-Дортмунд і Шальке.

До слова, у сезоні 2022/23 Адам зіграв 20 матчів, забив 8 голів і віддав 10 асистів. Минулого сезону Адам зазнав травми і провів лише 8 матчів, у яких забив 3 м'ячі та віддав 5 асистів.

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