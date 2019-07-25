Українець Петров допоміг Нефтчі перемогти російський Арсенал у Лізі Європи

Кирило Петров (у білому) з партнерами / Нефтчі

Відбувся поєдинок другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи між тульським Арсеналом та Нефтчі.

Ліга Європи, другий квалфікаційний раунд

Арсенал Тула – Нефтчі – 0:1

Гол: Даріо, 45+1

Яремчук забив гол і віддав два асисти в матчі Ліги Європи

У другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи Арсенал з Тули приймав Нефтчі. У стартовому складі азербайджанської команди на поле вийшов український захисник Кирило Петров.

Команда українця забила єдиний гол у матчі у додатковий до першого тайму час. Отже, поєдинок закінчився перемогою команди Петрова на виїзді з рахунком 1:0, що дає Нефтчі гарні шанси пройти у наступний раунд кваліфікації Ліги Європи.