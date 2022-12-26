Олексій Сич отримав 7,5 балів від сайту Sofascore.com за гру проти Генка.

Гра правого захисника/латераля Кортрейка Олексія Сича портал Sofascore.com оцінив високою оцінкою в 7,5 бала. Це – шоста оцінка серед гравців Кортрейка. У складі суперника оцінку вищу, ніж у Сича, отримали лише два футболісти.

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Олексій провів повний матч. Результативними діями чи картками українець не відзначився. Його команда обіграла лідера чемпіонату Бельгії Генк із рахунком 1:0 завдяки голу Авенатті на 83-й хвилині. Завдяки цій перемозі Кортрейк піднявся з 17 на 16 місце у турнірній таблиці, але продовжує перебувати у зоні вильоту.

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