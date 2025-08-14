"Ой, усі дуже на позитиві. Я побачив його після виїзного матчу з мексиканським Тігрес (2:1). Він зайшов у роздягальню, подякував усім і сказав, що я провів хороший матч. Після цього ми одразу розійшлись, адже потрібно було вертатись додому.

Сон допоміг врятуватися Лос-Анджлесу Смолякова, росіянин вкрав перемогу в Синчука, нічия Сватка – українці в МЛС

По завершені вихідного побачились на тренуванні. Зауважив, що він максимально простий хлопець, до якого можна підійти та спокійно про щось запитати. У цьому видно, що Сон великий професіонал та хороша людина.

Будемо тепер діяти на одному фланзі? Так коли приходять такі люди – це просто кайф грати із ними. Звісно, Сон є посиленням складу. Але ще до його приїзду я грав із Денісом Буангою, який теж є зірковим футболістом. Подивимось як тепер тренерський штаб розподілить їх на полі.

Що вирізняє гравця рівня Хин Мін Сона від інших? До поєдинку з Чикаго Файр ми робили два передматчеві тренування, моделювали майбутнього суперника. Потім працювали над завершенням і там з першого удару було видно, що Сон – це людина, яка багато чого досягла у футболі. Одразу розумієш, де він виступав до цього", – поділився Смоляков у інтерв'ю Українському футболу.

ПСЖ виграв Суперкубок УЄФА, видряпавши перемогу над Тоттенхемом у серії пенальті – парижани відігрались з 0:2