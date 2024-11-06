Статистичні портали поставили українцю низькі оцінки, але наставник дотримується протилежної думки.

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"Ігнатенко був найкращим у матчі. Він чудовий гравець, однак ми купили його непідготовленим. До цього він лише півтора місяця тренувався з фітнес-тренером, без цього ніяк. Але він показав потенціал", – цитує Вайсса SME.

Нагадаємо, після 4 турів Слован є найгіршою командою ЛЧ, маючи 0 очок та різницю голів 2:15. Ігнатенко всі матчі розпочинав зі старту, проте не відзначався результативними діями. Влітку українця запросили вільним агентом, оскільки його попередній клуб, Бордо, збанкрутував.

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