Українець оформив гол+пас, організувавши першу поразку лідера чемпіонату Грузії
00:15 - Читать на русском
Діла Горі обіграла Динамо Батумі в рамках 12-го туру чемпіонату Грузії.
Грузія, 12 тур
Динамо Батумі – Діла Горі – 0:2
Голи: Вандерсон, 68, Ковталюк, 86
Команда, якою керує українець Андрій Демченко, приїхала в гості до поточного лідера першості й сенсаційно змогла перемогти. Варто зауважити, що до сьогодні Динамо Батумі не зазнало жодної поразки в рамках нинішнього сезону.
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Героєм зустрічі став іще один наш земляк. Микола Ковталюк спочатку віддав асист на Вандерсона, а трохи пізніше поставив гольову крапку в матчі.
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