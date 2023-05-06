Грузія, 12 тур

Динамо Батумі – Діла Горі – 0:2

Голи: Вандерсон, 68, Ковталюк, 86

Команда, якою керує українець Андрій Демченко, приїхала в гості до поточного лідера першості й сенсаційно змогла перемогти. Варто зауважити, що до сьогодні Динамо Батумі не зазнало жодної поразки в рамках нинішнього сезону.

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Героєм зустрічі став іще один наш земляк. Микола Ковталюк спочатку віддав асист на Вандерсона, а трохи пізніше поставив гольову крапку в матчі.