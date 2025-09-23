Півзахисник Лінкольн Сіті Іван Варфоломєєв віддав гольову передачу в матчі з Челсі.

У ці хвилини проходить матч 3-го раунду Кубка англійської Ліги, в якому Лінкольн Сіті приймає на своєму полі Челсі. Після першого тайму господарі ведуть у рахунку завдяки голу Роба Стріта на 42-й хвилині.

Асист на нього оформив українець Іван Варфоломєєв. Він одним дотиком перехопив м'яч поблизу чужого штрафного майданчика і одночасно акуратно зробив пас Стріту під удар.

Нагадаємо, що Лінкольн Сіті підписав Варфоломєєва в кінці серпня.

