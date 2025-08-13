Гурнік Забже на офіційному сайті оголосив про підписання 22-річного українця. Новачок отримав контракт до 30 червня 2027-го з можливістю продовження та ігровий номер 33.

Хлань дістався Гурніку безкоштовно, оскільки раніше закінчилась його угода з Лехією. За 2 сезони у гданській команді вінгер провів 55 матчів, оформивши 14 голів та 10 асистів. Українець іде на підвищення – якщо Лехія постійно мала фінансові проблеми і боролася за виживання, то Гурнік є міцним середняком Екстракляси.

До слова, новим одноклубником Хланя стане легендарний Лукаш Подольскі. Переможцю ЧС-2014 вже 40 років, однак він досі залишається важливим гравцем для Гурніка.

