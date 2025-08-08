Українець офіційно знайшов клуб у Європі
Захисник Нікіта Сініцин продовжить кар'єру в третьому дивізіоні чемпіонату Чехії.
Чеська Іскра Домажліце у своїх соцмережах повідомила про підписання українського захисника Нікіти Сініцина.
Перебрався він на правах вільного агента (цікаво, що і до цього всі його переходи відбувались так само). Термін контракту не розголошується.
Додамо, що 27-річний Сініцин є вихованцем Дніпра Черкаси, встиг пограти у Бразилії (Колатіна), Хорватії (Юр'євач, Ратар, Борац) та Фінляндії (Ловііса, Футура).
