Новачок АПЛ оголосив список гравців, які вирушають у турне Португалією. Головний тренер "чорних котів" Режіс Ле Брі бере із собою 6 молодих футболістів академії, серед яких 20-річний українець Тимур Тутєров.

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Атакувальний півзахисник непогано проявив себе в молодіжці Сандерленда, оформивши 7 голів та 4 асисти у 29 матчах. Тутєров ще не дебютував за першу команду, але виклик на збори – дуже оптимістичний сигнал для молодого українця. Натомість Назарій Русин до списку очікувано не потрапив і явно буде шукати нове місце роботи цього літа. Сандерленд відкриє португальське турне 19 липня спарингом проти Севільї.

Нагадаємо, Тутєров – уродженець Криму, а до "чорних котів" перебрався у квітні 2023 року з ковалівського Колоса. Нещодавно Сандерленд продовжив контракт з вінгером, підкресливши віру в його перспективи.

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