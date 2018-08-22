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Українець Непогодов отримав виклик у збірну Казахстану

10:19 867 Читать на русском
Українець Непогодов отримав виклик у збірну Казахстану
Дмитро Непогодов / ФК "Ворскла"

Воротар Тобола Дмитро Непогодов може зіграти за національну збірну Казахстану.

Український голкіпер Дмитро Непогодов, який зараз виступає за Тобол, отримав виклик у національну збірну Казахстану на матч Ліги націй проти Грузії та Андорри, повідомляє тамтешня федерація футболу.

Непогодов здійснив поїздку в зону АТО, щоб допомогти українським воїнам

30-річний воротар отримав громадянство Казахстану та може бути заграний за національну збірну.

До слова, Непогодов народився у Києві і пройшов академію київського Динамо. У 2006 році потрапив у Марсель, проте жодного матчу там і не зіграв. Згодом повернувся в Україну, де виступав за донецький Металург та Ворсклу.

На початку 2017 року перейшов у Тобол, що представляє чемпіонат Казахстану.

Ліга націй1 тур

Казахстан - Грузія: Четвер 06 вересня 2018

Казахстан
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Грузія
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