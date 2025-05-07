Захисник Візели Орест Лебеденко опинився у сфері інтересів Віторії Гімараєш, яка фактично гарантувала собі місце в єврокубках на наступний сезон.

Віторія Гімараєш уже розмірковує щодо підсилення складу та зупинилась на кандидатурах Ореста Лебеденка і Раяна Гільєрме, повідомляє O Jogo.

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Щодо українця, то з ним перемовини вийшли на фінальну стадію. Його контракт із Візелою завершується 30 червня цього року. Зазначається, що перехід має бути закритий вже найближчими днями. Раян Гільєрме (атакувальний півзахисник), який виступає на правах оренди за Лейрію (права належать бразильській Форталезі), вже висловлював намір приєднатись до Віторії Гімараєш.

Додамо, що Лебеденко проводить досить результативний сезон у складі Візели – 3 голи та 7 асистів в 31 матчі цього сезону.

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