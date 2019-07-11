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Українець Міщенко перейшов у СКА-Хабаровськ

09:16 778 Читать на русском
Українець Міщенко перейшов у СКА-Хабаровськ
Андрій Міщенко радий переходу в СКА-Хабаровськ/ Сайт російського клубу

Український захисник Андрій Міщенко вирішив перебратись до чемпіонату Росії.

Російський СКА-Хабаровськ підписав українського оборонця Андрія Міщенка. Контракт між клубом та футболістом розрахований на 1 рік, повідомляє офіційний сайт СКА-Хабаровськ.

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До слова, останнім клубом Міщенка був одеський Чорноморець, де у квітні цього року захисник був переведений у дубль команди. Загалом у минулому сезоні Міщенко зіграв 13 поєдинків в усіх турнірах, результативними діями не відзначався.

Зауважимо, що СКА-Хабаровськ виступає у другому за силою дивізіоні Росії, де у минулому році фінішував на 7 позиції.

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