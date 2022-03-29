Ла Нусія, яка виступає у четвертому за рангом дивізіоні чемпіонату Іспанії, повідомила, що Артур Мурза тренується разом з першою командою. Інформації про перехід наразі немає.

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Зауважимо, що 21-річний українець був першим зимовим новачком Металіста, але такі не дебютував за харків'ян у офіційних матчах. Попереднім клубом вихованця Маріуполя була Оболонь. У нинішньому сезоні Першої ліги Мурза зіграв 15 матчів (5 голів, 2 асисти).

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