– Які загалом емоції після цього голу та перемоги? Що після перемоги казали партнери по команді?

– Чудові емоції, надзвичайно радий допомогти команді і забити важливий гол в такому фіналі. Після гри всі вітали один одного і були дуже щасливі, що перемогли. Турнір дуже сильний, достойні суперники, і всі в команді доклали зусиль до цієї перемоги.

Барселона виграла чемпіонат світу – єдиний гол забив гравець збірної України у стилі Мессі (ВІДЕО)

– Як тренери Ла Масії оцінюють твій прогрес за роки в клубі? Як оцінив би його сам?

– За тренерів сказати не можу, треба їх питати. Від себе – все дуже подобається, і відчуваю, що в багатьох аспектах гри за ці роки додав.

– Які маєш плани, мрії і амбіції на майбутнє – і найближче, і на карʼєру загалом?

– Найближчі плани: гарно виступити в чемпіонаті з клубом і досягти хороших результатів зі збірною. В майбутньому хочу дорости до першої команди. І мрію з нею завоювати якомога більше трофеїв, – поділився Рибак у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, Артем приніс перемогу Барселоні на клубному чемпіонаті світу U-18, забивши єдиний гол у фінальному поєдинку проти аргентинського Расінга. Раніше Рибак перебував у системі Шахтаря, але після повномасштабного вторгнення Росії, коли йому було 12 років, переїхав і зміг закріпитися в Барселоні. Не так давно юнак дебютував за збірну України U-16, де провів уже 6 матчів і забив 1 гол.

Український футболіст запалює у Барселоні: забив у фіналі ЧС, став найкращим бомбардиром, вважається топ-проектом