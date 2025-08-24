Богдан Попов став сенсаційним героєм перемоги Емполі в першому турі Серії В 2025/26. Дивіться відео голів українця та огляд матчу.

Серія B, 1-й тур

Емполі – Падова – 3:1

Голи: Шпенді, 20, Попов, 41, 66 – Бортолуссі, 25

Попов розпочав матч у запасі, але в середині тайму за рахунку 1:1 замінив травмованого Шпенді, який забив перший гол Емполі. Для 18-річного українця це був лише другий матч за дорослу команду "адзуррі" і дебютний в чемпіонаті.

Екс-гравець збірної України оформив дубль у чемпіонаті Італії – це лише другий поєдинок за основу

Саме Попову судилося вирішити долю поєдинку. Ще до перерви він вивів Емполі уперед, покаравши захисника за необачні дії на кутовому. На 66-й хвилині Богдан оформив дубль, замкнувши подачу партнера ударом головою у падінні "рибкою". Гол дещо нагадав шедевр Робіна ван Персі на ЧС-2014 проти іспанців. 3:1 – Емполі розпочинає чемпіонат з перемоги, а тосканська публіка шаленіє від Попова.