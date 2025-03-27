Під час перерви на матчі збірних Фортуна Дюссельдорф провела контрольну зустрічі із нідерландським Хераклесом. Гра відбулась 20 березня та завершилась з рахунком 0:0, а на 72-й хвилині у складі основної команди дебютував Максим Лень.

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Як зазначає Sport.ua, 18-річний українець запам'ятався креативними діями в центрі поля та виконанням стандартів. Спортивний директор Фортуни Штефан Фоллмерхаузен, який відповідає за підготовку молодіжних команд, відзначив прогрес Максима Леня, його високу техніку, ігровий інтелект. Якщо українець так продовжить прогресувати і надалі, то зможе заявити про себе в основній команді вже наступного сезону.

Нагадаємо, Лень – вихованець ФК Львів. Грав за Карпати, звідки після початку повномасштабного вторгнення переїхав у Німеччину. Виступав за збірні України U-17 та U-19. З липня 2023 року перебуває у структурі Фортуни, провів за команду U-19 45 матчів, записавши до свого активу 6 голів та 5 асистів.

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