Півзахисник Максим Кучерявий вперше зіграв у стартовому складі в елітному дивізіоні Шотландії. Його Сент-Джонстон прикро програв Селтіку.

Чемпіонат Шотландії, 10 тур

Сент-Джонстон – Селтік – 1:2

Голи: Мітчелл, 90+3 – Консідайн, 42 (авт), Якумакіс, 90+5

Селтік вийшов уперед наприкінці першого тайму – Консідайн вразив власні ворота. Сент-Джонстон, здавалося, вирвав нічию в компенсований час – на 90+3 хвилині Мітчелл зрівняв рахунок. Втім, гості зуміли забити переможний гол за лічені секунди до фінального свистка.

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1:2 – Селтік набрав 24 очки і зберіг першу позицію в турнірній таблиці. Сент-Джонстон йде 9-м, маючи 10 балів.

Для українського хавбека Максима Кучерявого це був дебют у стартовому складі за Сент-Джонстон у чемпіонаті. На старті другого тайму 20-річний півзахисник отримав жовту картку, а через 10 хвилин був замінений, отримавши 6,5 від Sofa Score (середній бал у команді).

Нагадаємо, "кельти" є суперником Шахтаря в груповому турнірі. ЛЧ. Перший матч між цими командами завершився з рахунком 1:1. Після трьох турів у "гірників" 4 очки, Селтік набрав лише одне.

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