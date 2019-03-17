Українець Баєнко став гравцем Бухари

Захисник Володимир Баєнко підписав контракт з Бухарою.

29-річний українець підписав контракт з клубом з Узбекистану до 31 грудня наступного року, повідомляє портал Transfermarkt.

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Нагадаємо, останнім клубом Баєнка була латвійська Рига, де під керівництвом іншого українця – Віктора Скрипника, Баєнко здобув чемпіонство та кубок Латвії.

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До слова, під час зимової перерви захисник перебував на перегляді у Десні, але клуб та гравець не підписали контракт. В Україні Баєнко відомий виступами за Зірку.