Українець Альтман став виконувачем обов'язків наставника збірної Молдови – він замінив екс-тренера Шахтаря

Український фахівець Семен Альтман тимчасово очолив збірну Молдови.

Виконавчий комітет Федерації футболу Молдови прийняв рішення звільнити з посади головного тренера національної команди Олександра Спірідона, який був помічником Мірчі Луческу в Шахтарі.

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Натомість, виконувачем обов'язків головного тренера збірної Молдови призначено 73-річного фахівця – Семена Альтмана, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Молдови.

Нагадаємо, Семен Альтман відомий своєю тренерською діяльністю у Чорноморці та донецькому Металурзі, з якими здобув бронзові медалі чемпіонату України.

Останнім тренерським досвідом Альтмана була робота у сімферопольській Таврії, яку покинув влітку 2012-го року. Нещодавно уркаїнець став директором національних збірних Молдови.

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