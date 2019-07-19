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Українець Альтман став виконувачем обов'язків наставника збірної Молдови – він замінив екс-тренера Шахтаря

21:03 659 Читать на русском
Українець Альтман став виконувачем обов'язків наставника збірної Молдови – він замінив екс-тренера Шахтаря
Семен Альтман / Соцмережі

Український фахівець Семен Альтман тимчасово очолив збірну Молдови.

Виконавчий комітет Федерації футболу Молдови прийняв рішення звільнити з посади головного тренера національної команди Олександра Спірідона, який був помічником Мірчі Луческу в Шахтарі.

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Натомість, виконувачем обов'язків головного тренера збірної Молдови призначено 73-річного фахівця – Семена Альтмана, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Молдови.

Нагадаємо, Семен Альтман відомий своєю тренерською діяльністю у Чорноморці та донецькому Металурзі, з якими здобув бронзові медалі чемпіонату України.

Останнім тренерським досвідом Альтмана була робота у сімферопольській Таврії, яку покинув влітку 2012-го року. Нещодавно уркаїнець став директором національних збірних Молдови.

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Молдова Молдова Семен Альтман Євро-2020 Олександр Спірідон Олександр Спірідон Українці за кордоном
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