Україна U-20 та Колос зіграли внічию у товариському матчі з двома шедевральними голами

Збірна України U-20 зіграла внічию в товариському матчі з Колосом.
Товариський матч
Україна U-20 – Колос – 1:1
Голи: Цітаішвілі, 6 – Морозенко, 86
Україна: Кучерук (Різник, 46), Сафронов (Конопля, 46), Попов (Авраменко, 46), Бондар (Веремієнко, 46), Миколенко (Бескоровайний, 46), Корнієнко (Снурніцин, 62), Дришлюк (Чех, 46), Хахльов (Мусолітін, 62), Цітаішвілі (Кащук, 46), Булеца (Янчак, 46), Сікан (Устименко, 30; Супряга, 62).
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Уже на 6-й звилині "сині-жовті" відкрили рахунок. Цітаішвілі та Сікан організували шикарний гол, удвох розібравшись із захистим Колоса.
Наприкінці матчу Євген Морозко відповів не менш красивим ударом, встановивши остаточний рахунок у матчі.
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Наступний матч команда Олександра Петракова проведе 18 травня. Поєдинок проти збірної ПАР на НТК ім. Баннікова розпочнеться о 19:00.
Шедевральний гол Євгена Морозка: