Головний тренер збірної Фінляндії Маркку Канерва не забув поразки від "синьо-жовтих" у кампанії відбору до ЧС-2018.

"Наша команда справді сильно змінилася. Більше того, змінилося близько половини гравців зі стартових складів тих матчів. Побільшало молодих виконавців.

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Обидві збірні досягли певного прогресу, і про це свідчать їхні результати у кваліфікації Євро-2020. Особливо яскравим прикладом покращення якості гри збірної України є її безпрограшна серія у групі з Португалією й Сербією, а також перемога над Іспанією у Лізі націй", – цитує Канерву сайт УАФ.

Нагадаємо, у 2016-му та 2017 роках українці двічі били фінів (2:1 і 1:0). Вже 28 березня ці суперники знову зустрінуться, цього разу вже в рамках відбору до ЧС-2022, початок гри о 21:45.

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