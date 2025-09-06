Україна програла у першому турі відбору до ЧС-2026 Франції з рахунком 0:2. Після гри L'Equipe оцінив виступ команди Сергія Реброва.

Трубін – про найкращий сейв з Францією, настрій у роздягальні й невикористані шанси України: "Все так швидко відбулося"

Найнижчі оцінки видання поставило Олександру Зубкову та Олексію Гуцуляку – трійки. А ось найкращим у складі збірної України визнали Олександра Зінченка, поставивши йому шістку. Сергій Ребров отримав від видання чотири бали.

"Дідьє Дешам побоювався креативності українців. Гравцям Реброва знадобилася майже година, щоб її продемонструвати (трохи). Спочатку технічно поступаючись супернику, українці, зокрема дует Судаков-Ярмолюк, довгий час були непомітними в центрі поля. У захисті Зінченко показав, що він як і раніше надійний і сильний, граючи під пресингом. Україна змогла встояти завдяки сейвам Трубіна.

Щоб "сині" страждали ще більше, потрібна була більша швидкість Зубкова, якого не було помітно, і ефективність на флангах. Високий Артем Довбик, автор дуже небезпечного удару головою (65-та хвилина), намагався вплинути на результат. Утім, марно. Вечір Іллі Забарного не буде незабутнім. Так, новоспечений парижанин міг стати героєм після удару головою з близької відстані (66-та хвилина), але в цілому він страждав від тиску французів і програв боротьбу при другому голі, який оформив Мбаппе", – зазначило видання.

Україна програла Франції перший матч відбору на ЧС-2026