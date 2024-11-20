Цей результат дозволив "синьо-жовтим" посісти другу позицію у своїй групі В1.

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Згідно з регламентом турніру, команди, які стали другими в Лізі В, змагатимуться у плей-офф з третіми збірними груп Ліги А за право виступати у найвищому дивізіоні у сезоні 2026/2027. Українці проведуть стартові матчі на власному полі 20 березня 2025 року, а відповіді заплановані на 23 березня.

Жеребкування відбудеться 22 листопада о 13:00 за київським часом у швейцарському Ньйоні. Потенційними суперниками підопічних Сергія Реброва є Шотландія, Сербія, Угорщина та Бельгія.

Кошики для 1/4 фіналу

Кошик 1 (переможці груп Ліги А) – Португалія, Франція, Німеччина, Іспанія.

Кошик 2 (другі команди груп Ліги А) – Хорватія, Італія, Нідерланди, Данія.

За місця в Лізі А

Кошик 1 (треті команди груп Ліги А) – Шотландія, Сербія, Угорщина, Бельгія.

Кошик 2 (другі команди груп Ліги В) – Греція, Австрія, Туреччина, Україна.

За місця в Лізі В

Кошик 1 (треті команди груп Ліги В) – Словенія, Грузія, Ісландія, Ірландія.

Кошик 2 (другі команди груп Ліги С) – Словаччина, Косово, Болгарія, Вірменія.

За місця в Лізі C

Кошик 1 (найкращі четверті команди груп Ліги С) – Латвія, Люксембург.

Кошик 2 (другі команди груп Ліги D) – Мальта, Гібралтар.

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