Україна зіграє у плей-офф за вихід до Ліги А – відомі деталі жеребкування та потенційні суперники
Збірна України завершила груповий етап Ліги націй УЄФА 2024/2025 перемогою над Албанією (2:1).
Цей результат дозволив "синьо-жовтим" посісти другу позицію у своїй групі В1.
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Згідно з регламентом турніру, команди, які стали другими в Лізі В, змагатимуться у плей-офф з третіми збірними груп Ліги А за право виступати у найвищому дивізіоні у сезоні 2026/2027. Українці проведуть стартові матчі на власному полі 20 березня 2025 року, а відповіді заплановані на 23 березня.
Жеребкування відбудеться 22 листопада о 13:00 за київським часом у швейцарському Ньйоні. Потенційними суперниками підопічних Сергія Реброва є Шотландія, Сербія, Угорщина та Бельгія.
Кошики для 1/4 фіналу
Кошик 1 (переможці груп Ліги А) – Португалія, Франція, Німеччина, Іспанія.
Кошик 2 (другі команди груп Ліги А) – Хорватія, Італія, Нідерланди, Данія.
За місця в Лізі А
Кошик 1 (треті команди груп Ліги А) – Шотландія, Сербія, Угорщина, Бельгія.
Кошик 2 (другі команди груп Ліги В) – Греція, Австрія, Туреччина, Україна.
За місця в Лізі В
Кошик 1 (треті команди груп Ліги В) – Словенія, Грузія, Ісландія, Ірландія.
Кошик 2 (другі команди груп Ліги С) – Словаччина, Косово, Болгарія, Вірменія.
За місця в Лізі C
Кошик 1 (найкращі четверті команди груп Ліги С) – Латвія, Люксембург.
Кошик 2 (другі команди груп Ліги D) – Мальта, Гібралтар.
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