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Україна зіграє проти Туреччини у білій формі

20 жовтня 14:08 1097 Читать на русском
Україна зіграє проти Туреччини у білій формі
Біла форма збірної України / ФФУ

Президент ФФУ Андрій Павелко підтвердив, що Україна на товариський матч проти Туреччини вийде у білій формі.

"Національна команда має провести ще один матч у Лізі націй – 16 листопада на виїзді зі Словаччиною, а завершить рік вона 20 листопада в Дніпрі поєдинком із Туреччиною.

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Між іншим, у цьому матчі збірна України вперше вийде на поле у білій формі, яка була презентована на НСК Олімпійський разом із комплектами традиційних, синього та жовтого, кольорів", – передає слова Андрія Павелка офіційний сайт ФФУ.

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Нагадаємо, збірна України проведе товариський матч проти Туреччини 20 листопада у Дніпрі. Ця гра стане першою для національної команди у цьому місті за останні 9 років.

Теги
Україна Україна Збірна України Андрій Павелко Футбольна форма
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