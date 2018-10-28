Україна зіграє проти Туреччини у білій формі

Президент ФФУ Андрій Павелко підтвердив, що Україна на товариський матч проти Туреччини вийде у білій формі.

"Національна команда має провести ще один матч у Лізі націй – 16 листопада на виїзді зі Словаччиною, а завершить рік вона 20 листопада в Дніпрі поєдинком із Туреччиною.

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Між іншим, у цьому матчі збірна України вперше вийде на поле у білій формі, яка була презентована на НСК Олімпійський разом із комплектами традиційних, синього та жовтого, кольорів", – передає слова Андрія Павелка офіційний сайт ФФУ.

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Нагадаємо, збірна України проведе товариський матч проти Туреччини 20 листопада у Дніпрі. Ця гра стане першою для національної команди у цьому місті за останні 9 років.