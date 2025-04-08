Україна та Чехія зіграли внічию (1:1) у матчі 4-го туру групового етапу дивізіону В жіночої Ліги націй-2025. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Жінки, Ліга націй-2025, дивізіон В, 4-й тур

Група 4

Чехія – Україна – 1:1

Гол: Світкова, 4 – Петрик,19 (пен.)

Збірна України офіційно отримала технічну поразку через неявку на матч відбору Євро-2025

Українки вдруге поспіль зустрічалися з чешками, яких обіграли у попередньому турі Ліги націй. Збірна Чехії активно розпочала матч, вже на 4-й хвилині рахунок у поєдинку було відкрито. Після затяжної атаки Світкова забила з-за меж штрафного після помилки Самсон, яка невдало вибила м'яч. На 11-й хвилині чешки могли забивати другий – українську команду врятувала Басанська, вибивши м'яч з лінії.

На 18-й хвилині Козлова здійснила класний сольний прохід, проте її збила гравчиня команди суперника, суддя вказав на центр. Анна Петрик пробила у протилежний від голкіпера кут. 1:1. Надалі збірна України стала дедалі активніше атакувати, а Чехія перейшла на контратакувальну гру.

У другій половині "синьо-жовті" взяли гру під свій контроль, але великої кількості гольових моментів створити не вдалося. На 81-й хвилині Овдійчук небезпечно прострілювала, але першим на м'ячі стала воротар збірної Чехії. На 87-й хвилині чешки відповіли хорошим моментом зі стандарту – Зондагова підхопила м'яч і з льоту пробила, українську команду виручила Самсон, відбивши м'яч перед собою.

В підсумку, рівний поєдинок завершився внічию, Україна набрала своє 10-те очко у групі Ліги націй та продовжує бути лідером у групі В. Чешки другі з сімома балами.