"Результат для збірної України незадовільний. Для нас ця нічия, як поразка. А ось грою українців я більше задоволений, ніж ні. Перші 25-30 хвилин дії команди Олександра Петракова взагалі були ідеальними, потрібно було закривати гру в цей проміжок часу, але не вистачило майстерності і холоднокровності. Щоб уникнути такої нервової кінцівки всі передумови були в другому таймі, але свої виходи один на один не реалізували Матвієнко і Соболь... Дуже прикро, що обидва голи наша команда пропустила однакових, як під копірку.

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Життя триває. Потрібно зробити правильний аналіз і рухатися далі. Шанси на вихід на чемпіонат світу у збірної України залишаються.

Франція? Збірна України вже перемагала цього суперника на Олімпійському за підтримки своїх трибун. Чому б нинішнім футболістам збірної не повторити успіх восьмирічної давності. Хотів би попросити вболівальників прийти і підтримати нашу команду в цьому складному поєдинку. Тим більше що французи втратили очки в поєдинку з Боснією і Герцеговиною. Ми хочемо потрапити на чемпіонат світу в Катар", – цитує Шевчука Команда 1.

Після 4-х матчів кваліфікації ЧС-2022 Україна з 4-ма очками залишається на другому місці у своїй групі.

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